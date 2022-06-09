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Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

Fatih Erel   | 09.06.2022
Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İstanbul

PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

- Alisson - Liverpool

- Trent Alexander-Arnold - Liverpool

- Virgil van Dijk - Liverpool

- Antonio Rüdiger - Chelsea

- Joao Cancelo - Manchester City

- Kevin De Bruyne - Manchester City

- Thiago Alcantara - Liverpool

- Bernardo Silva - Manchester City

- Sadio Mane - Liverpool

- Cristiano Ronaldo - Manchester United

- Mohamed Salah – Liverpool

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