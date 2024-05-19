Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Roma Açık'ta şampiyon Zverev oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 21 numaralı seribaşı Şilili Nicolas Jarry'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Barış Seçkin  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Roma Açık'ta şampiyon Zverev oldu

Roma

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvada tek erkekler kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek erkekler finalinin ilk setinde Zverev, rakibine 6-4'lük üstünlük kurdu ve setlerde durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sette, Zverev, Jarry karşısında 10. oyunda iki kez maç ve şampiyonluk puanı fırsatı yakalasa da Şilili raket kendi servis oyununa tutundu. Zverev, 12. oyunda Jarry'nin servisini kırarak seti 7-5, maçı da 2-0 alarak Roma'da şampiyonluğu elde etti.

Bu sonuçla Zverev, Roma Açık'ta 2017'nin ardından 2. kez mutlu sona ulaştı.

Zverev ayrıca, 1997'den bu yana Roma Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic dışında birden fazla şampiyonluk kazanan ilk raket oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü

Benzer haberler

Roma Açık'ta şampiyon Zverev oldu

Roma Açık'ta şampiyon Zverev oldu

Milli tenisçiler, Roland Garros elemelerinde mücadele edecek

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Swiatek şampiyon oldu

İtalya'daki sellerde 1 kişi öldü

İtalya'daki sellerde 1 kişi öldü
Roma'da Mussolini için özel yapılan sığınaklar ziyarete açıldı

Roma'da Mussolini için özel yapılan sığınaklar ziyarete açıldı
Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet