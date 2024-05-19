Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren kazandı.

Enishan Keskin  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı Fotoğraf: Enishan Keskin/AA

Çanakkale

Kepez Belediyesince Kepez Ahmet Taşçı Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 14 kategoride 250 güreşçi katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Mustafa Arslan'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu.

Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, protokol üyeleri ile güreşseverler izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü

Benzer haberler

53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı

53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet