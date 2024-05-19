53. Kepez Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Dağdeviren kazandı
Çanakkale'nin Kepez beldesinde düzenlenen 53. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren kazandı.
Çanakkale
Kepez Belediyesince Kepez Ahmet Taşçı Er Meydanı'nda yapılan güreşlere 14 kategoride 250 güreşçi katıldı.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Mustafa Arslan'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren birinci oldu.
Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, protokol üyeleri ile güreşseverler izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.