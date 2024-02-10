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Real Madrid, Girona engelini 4 golle geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Real Madrid, Girona engelini 4 golle geçti

İstanbul

LaLiga'da Real Madrid, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Jude Bellingham ile 61. dakikada Rodrygo'nın golleriyle mücadelen 4-0 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olarak Bernabeu'daki ilk maçına çıktı.

Arda, 90. dakikada takımına penaltı kazandırırken, Joselu penaltı atışını gole çeviremedi.

Puanını 61'e çıkaran Real Madrid, liderliğini korudu ve ikinci sıradaki Girona'yla arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Ligin 8. haftasında Real Madrid'i konuk ettiği maçın ardından rakibine deplasmanda da yenilen Girona, bu sezonki ikinci yenilgisini aldı ve 56 puanda kaldı.

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