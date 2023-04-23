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Real Madrid evinde kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Real Madrid evinde kazandı

Madrid

Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 42) ve Eder Milatao (Dk. 48) attı.

La Liga'da şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın (73 puan) ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid puanını 65'e çıkardı.

Celta Vigo ise 36 puanla 12. sırada kaldı.

Lider Barcelona, 30 hafta maçında pazar günü sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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