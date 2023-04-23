Real Madrid evinde kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti.
Madrid
Real Madrid'in gollerini Marco Asensio (Dk. 42) ve Eder Milatao (Dk. 48) attı.
La Liga'da şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın (73 puan) ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid puanını 65'e çıkardı.
Celta Vigo ise 36 puanla 12. sırada kaldı.
Lider Barcelona, 30 hafta maçında pazar günü sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.