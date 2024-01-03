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Real Madrid 3 puanı Rüdiger ile aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Real Madrid 3 puanı Rüdiger ile aldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.

Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.

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