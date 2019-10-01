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Ramil Guliyev dünya 5'incisi oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle beşinciliği elde etti.

Yunus Kaymaz   | 01.10.2019
Ramil Guliyev dünya 5'incisi oldu

İstanbul

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu. 

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.

Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.

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