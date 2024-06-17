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PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Yunus Kaymaz  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.

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