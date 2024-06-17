PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.