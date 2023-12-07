Dolar
28.93
Euro
31.28
Altın
2,027.58
ETH/USDT
2,331.30
BTC/USDT
43,344.00
BIST 100
7,978.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ’dan yayındayız.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi satıldı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

Abdulkadir Karakaya  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi satıldı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, satış sonrası kulübün değerinin 4,25 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere Washington'a gidecek
Hatay'da depremde yıkılan, 45 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
Sivas'ta yapımı tamamlanan Yağdonduran Tüneli hizmete açıldı
SAM Başkanı Yılmaz, İstanbul'da akademisyenlerle buluştu
Batman'da selde zarar gören 330 iş yerine 35 milyon 247 bin 229 lira destek

Benzer haberler

PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi satıldı

PSG'nin yüzde 12,5'luk hissesi satıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet