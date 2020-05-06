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PSG'den koronavirüsle mücadele için 100 bin avro bağış

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yardım kuruluşuna 100 bin avro bağış yaptı.

Mutlu Demirtaştan   | 06.05.2020
PSG'den koronavirüsle mücadele için 100 bin avro bağış

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, salgınla mücadeleye destek amacıyla "Açlığa Karşı Eylem" isimli uluslararası yardım kuruluşuna 100 bin avro bağışlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bu zorlu süreçte Açlığa Karşı Eylem kuruluşunun geniş çalışma alanı her zamankinden daha önemli. İki yıldır birlikte çalışıyoruz ve onları böyle bir zamanda desteklemek bizim görevimiz. Bağışın, Fransa'nın yanı sıra özellikle salgından fazlasıyla etkilenen Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki yardım projelerinde kendilerine fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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