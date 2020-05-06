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Spor, Futbol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sumudica, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararına ilişkin, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. Bence bunun sonucunu da aldı." dedi.

Kerem Kocalar   | 06.05.2020
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Ülkesi Romanya'dan dönen Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yeniden geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. 

Salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin iyi işler çıkardığını ifade eden Sumudica, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. Bence bunun sonucunu da aldı. O yüzden haziranda liglerin başlaması normal. Bizim için de güzel oldu. Her şey güzel geçer ve ligi de başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlarız, diye ümit ediyorum. 12 Haziran güzel bir tarih." diye konuştu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü, liglerin başlamasına 1 ay gibi bir zaman kaldığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Bence bu süre yeterli. Biz zaten böyle bir tahmin yürütüp hazırlanmıştık. Adından söz ettiren bir ekip olmak için çalışacağız. Karantina sürecinden sonra yeniden antrenmanlarda buluşacağız. O zamana kadar da yine bireysel idmanları sürdürmeliyiz." 

Karantinada kalacakları yurda yerleştiler

Bir süre önce lige verilen arayı ailesiyle geçirmek üzere ülkesi Romanya'ya giden Sumudica, beraberindeki yardımcı antrenörler ve futbolcu Alexandru Maxim ile Gaziantep'e döndü.

Özel bir uçakla kente gelen Sumudica ve beraberindekiler, Gaziantep Havalimanı'nda kontrollerden geçirildi. Ateşleri ölçülüp karantina süreciyle ilgili bilgileri aldıktan sonra gerekli evrakları imzalayan Rumen teknik adamlar, daha sonra pasaport kontrollerini gerçekleştirildi.

Ardından hazırlanan midibüsle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gaziantep Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'na giden Sumudica ve beraberindekiler, 14 gün burada misafir edilecek.

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