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PSG Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Abdulkadir Karakaya   | 16.03.2021
PSG Bernat'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol sol beki Juan Bernat ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

2018 yılında Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Bernat, PSG ile toplamda 76 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

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