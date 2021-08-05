Manchester City, Jack Grealish'i transfer etti

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Premier Lig'in en pahalı transferi Jack Grealish

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 05.08.2021
Premier Lig'in en pahalı transferi Jack Grealish

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, Grealish en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı.

Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

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