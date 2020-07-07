Pizarro, 41 yaşında emekli oldu
Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.
İstanbul
Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.
Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.
Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.