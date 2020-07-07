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Pizarro, 41 yaşında emekli oldu

Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.

Berad Büyük   | 07.07.2020
Pizarro, 41 yaşında emekli oldu

İstanbul

Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.

Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.

Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.

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