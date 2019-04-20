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Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Bundesliga’nın 30. haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i Niklas Süle’nin golüyle 1-0 yendi.

Erbil Başay   | 20.04.2019
Bayern Münih liderliğini sürdürdü

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Werder Bremen’i 1-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan müsabakada Bayern Münih, 75. dakikada Niklas Süle’nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 58. dakikada Milos Veljkovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

Werder Bremen’de ilk 11’de başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 81 dakika oyunda kaldı.

Bavyera ekibi puanını 70’e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Avrupa kuplarına katılma hedefi olan Werder Bremen ise 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi.

Stuttgart, deplasmanda farklı mağlup

Milli futbolcu Ozan Kabak’ın takımı Stuttgart, deplasmanda Augsburg’a 6-0 yenildi.

Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Rani Khedira, 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 59. dakikalarda Philipp Max ve 53. ve 68 dakikalarda Marco Richter kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Stuttgart 21 puanla 16. sırada kalırken, Augsburg ekibi 31 puanla 14. sırada yer aldı.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Nürnberg’i 2-0, Mainz 05 de sahasında Fortuna Düsseldorf'u 3-1 mağlup etti.

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