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Pau Lopez Roma'da

Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan kulübü, Real Betis'ten 24 yaşındaki İspanyol kaleci Pau Lopez'i transfer etti.

Berad Büyük   | 11.07.2019
Pau Lopez Roma'da

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların Roma, İspanyol kaleci Pau Lopez'i renklerine bağladı. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncu için Real Betis'e 23,5 milyon avro bonservis ücreti ödeneceği duyuruldu.

Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan kulübü, 24 yaşındaki milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lopez, geçen sezon katıldığı Real Betis'te 35 maça çıktı, kalesinde 49 gol gördü.

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