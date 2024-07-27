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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Para Atıcılık Milli Takımı'nda hedef "8'de 8" yapmak

Para Atıcılık Milli Takımı Antrenörü Kadri Akgün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 8 sporcunun da finalde atış yapabileceğini söyledi.

Mustafa Ünal Uysal  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Para Atıcılık Milli Takımı'nda hedef "8'de 8" yapmak Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılacak milli para atıcılar, Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlıklarını tamamladı.

Sporcular Muharrem Korhan Yamaç, Cevdet Karagöl, Murat Oğuz, Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Hakan Çevik, Erhan Coşkuner ve Çağla Baş, olumpiyata haftanın 6 günü çift antrenman yaparak hazırlandı.

Milli takım antrenörü Kadri Akgün, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 3 yıldır hazırlandıklarını söyledi.

Mersin kampının verimli geçtiğini dile getiren Akgün, kafilenin tecrübeli olduğunu ve sporcuların performansının iyiye gittiğini vurguladı.

Paris'te başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Akgün, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki performanslarına bakıldığında Paris'e gidecek 8 sporcumuzun 8'i de finalde atış yapabilecek kapasiteye sahip. Hepsinden madalya bekliyoruz. Tokyo'da bir gümüş madalyamız vardı. Onun rengini altın yapıp yanına da başka madalyalar koyarsak bizim için büyük başarı olacak."

Mili para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, organizasyondan iyi sonuçla dönmeyi planladıklarını dile getirdi.

Rio 2016'da bronz, Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Ayşegül, Paris'te kariyerini altın madalyayla taçlandırmak istediğini ifade etti.

Murat Oğuz Paris'te kürsüye çıkıp, Türk bayrağını göndere çekmeyi, Tokyo 2020'de finalde kaybeden Erhan Coşkuner ise "yarım bıraktığını Paris'te tamamlamak" istediğini dile getirdi.

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