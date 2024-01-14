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Panathinaikos, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı kiraladı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunus Kaymaz  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Panathinaikos, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ı kiraladı

İstanbul

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi.

Samet Akaydın, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.

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