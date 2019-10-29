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Osaka WTA Finalleri'nden çekildi

Omzundaki sakatlık nedeniyle kadınlar sezon sonu turnuvasına devam edemeyecek Japon tenisçi Osaka'nın yerini Hollandalı Bertens alacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.10.2019
Osaka WTA Finalleri'nden çekildi

Ankara

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, sakatlığı yüzünden turnuvadan çekildi.

WTA tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen organizasyonun açılış maçında Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Naomi Osaka, sağ omzundaki sakatlık sebebiyle turnuvaya devam edemeyecek.

Bugün Kırmızı Grup'ta oynanacak maçta 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile karşılaşması planlanan 3 numaralı seribaşı Osaka'nın yerini, dünya sıralamasının 10. basamağındaki Hollandalı Kiki Bertens alacak.

2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Japon raket, 11 maçtır yenilmiyordu.

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