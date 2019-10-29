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Fenerbahçe Beko İsrail deplasmanda

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Maccabi FOX'a konuk olacak.

Ercan Çakar   | 29.10.2019
Fenerbahçe Beko İsrail deplasmanda

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.05'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 514. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.

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