Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
Hollanda ekibi Feyenoord, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
İstanbul
Feyenoord Kulübü, Hollanda doğumlu Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, bu sezon Feyenoord'un A takımıyla 7 maça çıktı ve 3 gol attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.