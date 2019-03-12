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Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da

Hollanda ekibi Feyenoord, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Mutlu Demirtaştan   | 12.03.2019
Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da

İstanbul

Feyenoord Kulübü, Hollanda doğumlu Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, bu sezon Feyenoord'un A takımıyla 7 maça çıktı ve 3 gol attı.

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