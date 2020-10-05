Euro
9.16
Dolar
7.77
BIST 100
1,160.71
Altın
1,913.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandı.

Abdulkadir Karakaya   | 05.10.2020
Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

İstanbul

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.

PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Trump'ın taburcu olmasına ilişkin karar gün içinde verilecek
Kovid-19 kısıtlamalarının yeniden başladığı Tahran'da durum 'kritik'
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 629'a yükseldi
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı