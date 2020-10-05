Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandı.
İstanbul
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.
PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.
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