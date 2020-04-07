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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Olimpiyat şampiyonları koronavirüsle ön safta mücadele ediyor

Diğer meslekleri doktorluk veya hemşirelik olan olimpiyat şampiyonu sporcular, yeni tip koronavirüsle mücadelede ön saflarda mücadele ediyor.

Berad Büyük   | 07.04.2020
Olimpiyat şampiyonları koronavirüsle ön safta mücadele ediyor

Istanbul

Diğer meslekleri doktorluk veya hemşirelik olan olimpiyat şampiyonu sporcular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) televizyon kanalı olan "Olympic Channel"ın internet sitesindeki habere göre olimpiyat şampiyonları Paula Pareto, Hayley Wickenheiser ve Joyce Sombroek koronavirüse karşı hastanelerde çalışıyor.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda judoda 48 kiloda altın madalya kazanan Arjantinli Paula Pareto, başkent Buenos Aires'te bulunan San Isidro Hastanesi'nde doktorluk mesleğini devam ettiriyor.

4 olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski buz hokeyi oyuncusu ve IOC üyesi 41 yaşındaki Kanadalı Hayley Wickenheiser da Toronto'daki hastanelerin acil servislerde görev alıyor.

Takımıyla beraber 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk yaşayan eski çim hokeyi kalecisi Joyce Sombroek, ülkesi Hollanda'da koronavirüse karşı hastanede mücadele veren bir diğer isim.

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