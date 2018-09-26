Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Özcan, "Bizim 2017'de kazandığımız Avrupa şampiyonu apoletimiz var. Bu apoleti daha yukarı taşımak için çaba göstereceğiz. Takımıma güveniyorum." dedi.

Fotoğraf: AA/Durmuş Genç

MUĞLA - Durmuş Genç

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na kenetlendi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan yönetiminde günde çift antrenman yapan ay-yıldızlılar, Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda şampiyon olarak kupayı ülkeye getirmeyi hedefliyor.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ampute futbolda Avrupa'ya damga vurduğunu söyledi.

Şimdiye kadar yaptıkları kamplarda takımın çok iyi bir duruma geldiğini vurgulayan Özcan, Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye gelmesi gerektiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımıza ve şehit ailelerimize sözümüz var"

5 Kasım'da Türkiye'ye Dünya Kupası ile dönmek istediklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"2017'de kazandığımız Avrupa Şampiyonu apoletimiz var. Bu apoleti daha yukarı taşımak için çaba göstereceğiz. İnşallah o kupa Meksika'dan Türkiye'ye gelecek. Gelmek de zorunda. Takımıma güveniyorum. Herkes ne kadar iyiyse bizim takımımız bir tık daha iyi. Allah izin verirse o kupa Türkiye'ye gelecek ve gelmek zorunda. Çünkü Cumhurbaşkanımıza ve şehit ailelerimize verilmiş sözümüz var. Dünya kupasını şehit ailelerimize ve Cumhurbaşkanımıza armağan etmek istiyoruz."

"Bileğimizi bükebilecek kimse yok"

Takım kaptanı Osman Çakmak ise Avrupa şampiyonluğu ile çıtayı yükselttiklerini ifade ederek, "Takım olarak çok iyi bir konumdayız. Hocalarımızın bize öğrettiklerini taktiksel olarak sahaya yansıtabilirsek dünyada bileğimizi bükebilecek kimse yok. Gün geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi yeniliyoruz." dedi.

Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz ise 15 kişilik milli takımda 3 kalecileri bulunduğunu, takımda her yapıda ve özellikte sporcuları olduğunu kaydetti.



