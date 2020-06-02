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Nuri Şahin sezonu kapattı

Almanya'da cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçta sakatlanan Werder Bremen ekibinde forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin sezonu kapattı.

Berad Büyük   | 02.06.2020
Nuri Şahin sezonu kapattı

İstanbul

Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçta sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığını belirtti.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kohfeldt, "Maalesef Nuri'nin kalçasından yaşadığı sakatlık düşündüğümüzden çok daha ağır çıktı." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

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