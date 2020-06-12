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Norveçli atlet Warholm'dan 300 metre engellide yeni dünya rekoru

Norveçli atlet Karsten Warholm, 300 metre engelli yarışında 33.78 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Abdulkadir Karakaya   | 12.06.2020
Norveçli atlet Warholm'dan 300 metre engellide yeni dünya rekoru

Ankara

Dünya Atletizm Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Elmas Lig'de (Diamond League) sezonun ilk yarışları dün yapıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 300 metre engelli yarışında tek başına mücadele eden 24 yaşındaki Karsten Warholm, 33.78'lik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu alandaki rekor, 2002 yılında 34.48 derecesini koşan İngiliz atlet Chris Rawlinson'a aitti.

Elmas Lig'de gelecek yarışlar 9 Temmuz'da İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek.


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