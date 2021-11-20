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NBA'de Suns'ın galibiyet serisi 11 maça çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Dallas Mavericks'i 112-104 yendi.

Yunus Kaymaz   | 20.11.2021
NBA'de Suns'ın galibiyet serisi 11 maça çıktı

İstanbul

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, üç günde ikinci kez ağırladığı Mavericks'i yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 18 sayı, 14 asistle oynayan Chris Paul "double double" yaptı.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis, 23 sayı, 12 ribauntla, Jalen Brunson 18 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Tim Hardaway 18, Dorian Finney-Smith 12 sayı üretti.

Lakers'ta kötü gidiş sürüyor

Deplasmanda Boston Celtics'e 130-108 yenilen Los Angeles Lakers, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 37 sayı, 11 ribauntla oynayan Jayson Tatum galibiyetin mimarlarından oldu. Marcus Smart 22, Dennis Schröder 21 ve Al Horford 18 sayı katkı sağladı.

Konuk takımda Anthony Davis'in 31, LeBron James'in 23 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 121-118

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 102-105

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 130-108

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 115-113

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 96-89

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 94-81

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 108-114

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 112-104

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 89-108

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