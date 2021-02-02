Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına belindeki tutulma nedeniyle çıkamadı.
Istanbul
Rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran Nadal'ın yerine Avustralyalı Alex de Minaur ile Roberto Bautista Agut karşılaştı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülke sayısının 12'ye düşürüldüğü ATP Kupası, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılıyor.
İspanya, kupada perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak. Dünya klasmanının 2 numarası Nadal'ın rakibi Yunan sporcu Stefanos Tsitsipas olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.