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Mourinho liglerin devam etmesini istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mourinho,Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Berad Büyük   | 30.04.2020
Mourinho liglerin devam etmesini istiyor

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. Futbol için, Premier Lig için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu.

Maçlara seyircilerin alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Mourinho, şu görüşleri paylaştı:

"Maçları seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduğunu kabul etmem. Futbol hiçbir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameraların olması milyonlarca insanın maçı izlediğini gösterir. Kısacası eğer seyircisiz bir stada adım atarsak, o stadın seyircisiz olmadığını bileceğiz."

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