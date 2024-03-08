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MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2024 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Abdulkadir Karakaya  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor

İstanbul

Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.

Toplam 21 yarışın düzenleneceği organizasyonda Kazakistan, bu yıl ilk kez bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak,

2024 sezonu, 17 Kasım'da İspanya'da koşulacak Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.

Ducati Lenovo'nun 27 yaşındaki İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

MotoGP'de 2024 sezonunun takvimi şöyle:

10 Mart: Katar Grand Prix

24 Mart: Portekiz Grand Prix

14 Nisan: ABD Grand Prix

28 Nisan: İspanya Grand Prix

12 Mayıs: Fransa Grand Prix

26 Mayıs: Katalonya Grand Prix

2 Haziran: İtalya Grand Prix

16 Haziran: Kazakistan Grand Prix

30 Haziran: Hollanda Grand Prix

7 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Büyük Britanya Grand Prix

18 Ağustos: Avusturya Grand Prix

1 Eylül: Aragon Grand Prix

8 Eylül: San Marino Grand Prix

22 Eylül: Hindistan Grand Prix

29 Eylül: Endonezya Grand Prix

6 Ekim: Japonya Grand Prix

20 Ekim: Avustralya Grand Prix

27 Ekim: Tayland Grand Prix

3 Kasım: Malezya Grand Prix

17 Kasım: Valencia Grand Prix

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