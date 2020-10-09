Euro
9.36
Dolar
7.93
BIST 100
1,157.34
Altın
1,912.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde “739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi”nin temel atma törenine katılıyor Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde denizde 130 düzensiz göçmen yakalandı
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'siyle sürecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.10.2020
MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek

Ankara

Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı. Pilotlar klasmanında lider konumda bulunan Quartararo, İspanya'daki son yarışta da bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Sezonun 9. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 108 puan

2. Joan Mir (İspanya): 100 puan

3. Maverick Vinales (İspanya): 90 puan

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan

5. Franco Morbidelli (İtalya): 77 puan

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'
'Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı'

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek

MotoGP'de heyecan Fransa'da devam edecek