Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.
Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.
Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.