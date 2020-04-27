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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Mutlu Demirtaştan   | 27.04.2020
Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

İstanbul

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.

Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.

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