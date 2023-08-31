Milli para tekvandocular, Paris'te 5 madalya kazandı
Para Tekvando Paris Grand Prix'inde milli sporcular, 5 madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.
🥇🥈🥉Paris'te 5 madalya!— Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) August 30, 2023
🥋Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Taekwondo Grand Prix'inde sporcularımız 5 madalya kazandı.🇹🇷👏
🥇Alican Özcan (58kg)
🥇Fatih Çelik (70kg)
🥈Gamze Gürdal (57kg)
🥉Meryem Betül Çavdar (52kg)
🥉Seçil Er (65kg) pic.twitter.com/UVANACslps
Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.