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Milli para tekvandocular, Paris'te 5 madalya kazandı

Para Tekvando Paris Grand Prix'inde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Milli para tekvandocular, Paris'te 5 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.

Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.

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