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Milli para tekvandocular Lübnan'da 8 madalya kazandı

Para Tekvando Milli Takımı, Asya Açık Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya elde etti.

Erkan Tiryaki   | 15.06.2021
Milli para tekvandocular Lübnan'da 8 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen şampiyonada milli sporcuların 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ve kadınlar K43 +75 kiloda Şeyma Nur Emeksic Bacaksız'ın altın madalya, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ve erkekler K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut'un ise gümüş madalya aldığı ifade edildi.

Erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik, K44 61 kiloda Ali Can Özcan ile kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K44 +58 kiloda Seçil Er'in ise bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Türkiye, şampiyonayı genel sıralamada 3. olarak tamamlarken Para Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın da en iyi antrenör seçildi.

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