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Milli para tekvandocular Fransa'da 7 madalya kazandı

Para milli tekvandocular, Fransa'da devam eden Solidarity Center Open Turnuvası'nda 7 madalya elde etti.

Musa Samur  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Milli para tekvandocular Fransa'da 7 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Solidarity Center Open Turnuvası'nda 2’si altın 7 madalya kazandı.

Montargis şehrindeki organizasyonda K44 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden kadınlar 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş madalya alırken 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda Seçil Er, bronz madalyanın sahibi oldu.


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