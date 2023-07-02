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Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Olimpiyat için şimdiden 6 kota aldık

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 3. Avrupa Oyunları'nda 6 sporcuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası alarak iyi bir organizasyon geçirdiklerini söyledi.

Erkan Tiryaki  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Olimpiyat için şimdiden 6 kota aldık

Nowy Targ

Nowy Targ Arena'da gerçekleşen müsabakalardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gözgeç, 2024 Paris'in ilk adımlarını Polonya'da attıklarını belirtti.

Toplamda 9 sporcuyla çeyrek final oynadıklarına da dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:

"Olimpiyat için şimdiden 6 kota aldık. İki kez yapılacak dünya elemelerinden de kotalar alarak, olabildiğince fazla sporcuyla Paris'e gideceğiz. Tokyo'dan sonra bu çocuklar durmadan ringe çıkıyor. Hedefimiz önümüzdeki 1 yılı iyi geçirmek. Cumhurbaşkanımıza 2020 Tokyo'daki madalya sayımızı artıracağımızı söylemiştik. Bu sözümüzü 2024 Paris'te tutacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak görevine yeni başladı. Kendisine de bu madalyaları armağan ediyoruz."

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı altın madalyaların önemine vurgu yapan Gözgeç, "Buselerimiz dünya yıldızıdır. Onlar dünyada ekol oldu artık. Bu kızlarımız hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek oldu. Bizim amacımız bu iki kızımıza yeni kadın ve erkek sporcular eklemek. Yaş ortalaması genç bir takımız. En az 2-3 olimpiyat görecek sporcularımız var. Buseler artık onların ablaları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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