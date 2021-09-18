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Spor, Dünyadan Spor

Milli okçular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

ABD'de 19-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 12 milli sporcu mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 18.09.2021
Milli okçular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Fotoğraf: Ali Atmaca - Anadolu Ajansı

Ankara

Milli okçular, ABD'de yapılacak Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Yankton kentinde yarın başlayacak organizasyonda eleme müsabakalarına 21 Eylül Salı günü geçilecek.

Türkiye'nin 12 sporcuyla yer alacağı Dünya Şampiyonası, 26 Eylül Pazar günü sona erecek.

Tokyo 2020'de şampiyon olarak olimpiyat tarihinde Türkiye'ye okçuluk branşında ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz da ABD'de yarışacak.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in yönetimindeki milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Asya Karataylı, Samet Ak, Musa Arzuman, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer, Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız.

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