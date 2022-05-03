Milli okçular Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek
Okçulukta Avrupa Grand Prix müsabakaları yarın Bulgaristan'da başlayacak.
Ankara
Filibe kentinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli okçu yarışacak.
Müsabakaların 7 Mayıs'ta sona ereceği Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek milli sporcular ise şöyle:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş
Kadınlar: Gülnaz Büşranur Çoşkun, Aslı Er, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran
Makaralı yay
Erkekler: Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney
Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Ayşe Bera SüzerAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.