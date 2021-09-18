Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,477.40
BTC/USDT
48,414.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ilk yarışta 5. oldu.

Fatih Çakmak   | 18.09.2021
Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

Ankara

Ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, İspanya'da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde mücadele etti.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Öncü, şampiyonanın İspanya ayağında ilk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha takımından Andy Krummenacher birinci, yine Yamaha'dan Manuel Gonzalez ikinci, Kawasaki'den Raffaele De Rosa ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada milli motosikletçi Can Öncü, genel klasmanda 103 puanla 8. sırada yer alıyor.

Can Öncü, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

Milli okçular Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek

Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek
Fatih Karagümrük 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı

Fatih Karagümrük 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı
İzmir derbisinin galibi Altay

İzmir derbisinin galibi Altay