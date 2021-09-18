Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğiyle yapımı tamamlanan geleneksel sporlar, binicilik ve okçuluk tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Kayseri
Hizmete açılan tesiste, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası'nı bir süre izleyen Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de geleneksel sporların ihyası, gelişmesi için geçen 5 senede çok güzel gelişmeler kaydettiklerini söyledi.
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasının da 2 yıllık bir hadise olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu iki yıl içerisinde Kovid-19 salgınına rağmen şu anda federasyon bünyesindeki kulüp sayısının 500'e yaklaştığını, lisanslı kemankeş sayısının da 7 binin üzerinde olduğunu ifade etti.
Erdoğan, iki yıl içerisinde federasyonun daha şimdiden kulüp ve lisanslaşma anlamında üst sıralara yerleştiğini, bunun Türkiye'de geleneksel sporlar için ne kadar mümbit bir zeminin olduğunun ispatı olduğunu anlattı.
Geleneksel spor tesislerinde, diğer olimpik sporlara göre yapılaşmanın da çok daha çevre dostu olmasını istediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bizim daha çok temelsiz yapıların, daha az betonun olduğu tesislerle de örnek olmamız lazım. Burası bu alanda da inşallah bir başlangıç. Bundan sonraki projeler daha da gelişerek gelecek. Daha da çevre dostu, daha da aile dostu projelerle geleneksel sporları yaşatacağız. Çevre ile iç içe, yeşilin, ahşabın beraber kullanıldığı, insanların atlarla dostluk kurduğu, aynı zamanda geçmişini, geleneğini, örfünü, adetini, tarihini, kültürünü yaşattığı mekanlar olacak buralar. Geleneksel sporlara gönül vermiş insanlara teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu işin başlangıç noktası olmazdı."
Erdoğan, gelecek dönemle ilgili bir hayalleri olduğunu anlatarak, "Bakanlığımız da buna olumlu yaklaşıyor. İnşallah hayata geçirilirse bir geleneksel güreşler federasyonu, bir de geleneksel atlı sporlar federasyonu olmasını arzu ediyoruz. Çünkü geleneksel sporların gelişmesi, doğru temeller üzerinde yükselmesi kurumsallaşmasına da bağlı. İnşallah böylelikle Türkiye'de geleneksel sporları geliştiren federasyon sayısı artmış olur. Kulüpleşme, lisanslaşma hız kazanmış olur ve hem güreşlerimizde hem geleneksel binicilik sporlarımızda daha hızlı mesafe katederiz." diye konuştu.
"At mı kaldı kardeşim, hangi devirde yaşıyoruz?" söylemlerine ilişkin, aile ve gençlere, at üstünde okla, kılıçla yükselmiş bir milletin evlatları olduklarını söylediklerini aktaran Erdoğan, "Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü ecdadımız gittiği topraklara kan, gözyaşı götürmemiştir, zulüm götürmemiştir. Ecdadımız gittiği topraklara adalet, huzur, merhamet götürmüştür. Bunun bilincinde olarak bugün o kültürün, o medeniyetin ihyasına önem veriyoruz. Dolayısıyla bugün de at binmek mükemmel bir spordur, sadece hali vakti yerinde olanların veya sadece köyde yaşayan insanların sporu da değildir. İstiyoruz ki bu at binme bütün halkımıza mal olsun." dedi.
Erdoğan, olimpiyatlarda, okçulukta ilk altın madalyayı alan Mete Gazoz gibi geleneksel sporlarda da Türkiye'yi dünyada her zaman zirvede görmek istediklerini kaydetti.
Programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de tesisin hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, yapılan duanın ardından il protokolü ile tesisin açılışını gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.