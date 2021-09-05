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Milli motosikletçi Can Öncü Fransa'da üçüncü oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı. Öncü, Kenan Sofuoğlu'ndan sonra bu sınıfta kürsüye çıkan ikinci Türk sporcu oldu.

Fatih Çakmak   | 05.09.2021
Milli motosikletçi Can Öncü Fransa'da üçüncü oldu

Ankara

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde bugün koşulan Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta damalı bayrağı 3. sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Yamaha pilotu Manuel Gonzalez birinci, yine Yamaha pilotu Dominique Aegerter ikinci sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda, 302 puanla Dominique Aegerter birinci, 240 puanla Yamaha pilotu Steven Odendaal ikinci, 178 puanla Kawasaki pilotu Philipp Oettl ise üçüncü sırada yer alıyor.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü ise bugünkü podyum başarısının ardından genel klasmanda 90 puanla 8. sıraya yükseldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında üçüncü olan milli motosikletçi Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'ndan sonra bu sınıfta kürsüye çıkan ikinci Türk sporcu oldu.

Can Öncü, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na çok teşekkür ediyorum, o bir efsane ve bana çok yardımcı oldu. Puccetti takımı bana çok yardımcı oldu. Bu son olmayacak, çok daha iyilerini yapacağım." ifadelerini kullandı.

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