Euro
10.15
Dolar
8.55
BIST 100
1,181.33
Altın
1,949.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Musa Samur   | 06.11.2020
Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre serbest güreş milli takımı organizasyonun ikinci gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 92 kiloda Arif Özen gümüş, 86 kiloda Selim Yaşar ve Fatih Erdin bronz madalya elde etti.

Serbest stil güreş milli takımı iki gün süren turnuvada toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olmayı başarırken Polonya ikinci Moldova ise 3. basamakta yer aldı.

Kadınlarda iki sıklette başlayan müsabakalarda 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

Organizasyon kadınlarda yarın grekoromen stilde yarın ve pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 ülkenin vatandaşlarının Çin'e girişine yasak getirildi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti
Kovid-19 tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı
'Eve geri döneceğim hiç aklıma gelmezdi'

Benzer haberler

Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

Milli güreşçiler Polonya'da takım halinde şampiyon oldu

Bakan Kasapoğlu: Birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor

Macaristan Dışişleri Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde

Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti

Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Koronavirüse yakalanan Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' yaşamını yitirdi

Koronavirüse yakalanan Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' yaşamını yitirdi