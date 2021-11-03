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Milli güreşçi kardeşlerden Sırbistan'da bronz madalya

Milli sporcular Kerem Kamal ve Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 03.11.2021
Milli güreşçi kardeşlerden Sırbistan'da bronz madalya

Ankara

Milli sporcu Kerem Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi'yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan'ı yenmişti. Yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov'a mağlup olmuştu.

Kadir Kamal üçüncü oldu

Milli sporcu Kadir Kamal da 67 kiloda, Kazak rakibi Sultan Assetuly'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila'yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov'a mağlup olmuştu.

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