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Milli binici Derin Demirsoy'dan İspanya'da birincilik

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinci oldu.

Halil Ibrahim Avsar   | 19.03.2019
Milli binici Derin Demirsoy'dan İspanya'da birincilik

Ankara

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen Sunshine Turu'nda katıldığı yarışmada birinciliği elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Vejer de la Frontera'da gerçekleştirilen organizasyonda, CSI4 kategorisindeki Büyük Tur C 145 santimetre yarışmasında mücadele etti.

Milli binici, "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci oldu.

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