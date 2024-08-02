Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada elendi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale kalamadı.
PARİS
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar üç adım atlama elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Tuğba Danışmaz, 13.97'lik derecesiyle elemeleri 16'ıncı sırada tamamladı ve finale kalmayı başaramadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.