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Milan yeniden liderlik koltuğuna oturdu

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, deplasmanda Benevento'yu 2-0 yenerek haftayı lider kapattı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.01.2021
Milan yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Ankara

Ligin 15. hafta mücadelesinde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Ciro Vigorito Stadı'nda Benevento'nun konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip Milan 15. dakikada penaltıdan Frank Kessie ve 49. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla namağlup Milan, liderlik koltuğunu Inter'den devralarak 37 puanla haftayı zirvede tamamladı. Benevento ise 18 puanla 10. sırada kaldı.


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