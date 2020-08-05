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Futbol, Dünyadan Spor

Milan, Lyon'dan Kalulu'yu kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.

Abdulkadir Karakaya   | 05.08.2020
Milan, Lyon'dan Kalulu'yu kadrosuna kattı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.

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