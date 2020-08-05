Milan, Lyon'dan Kalulu'yu kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Olympique Lyon'da forma giyen sağ bek Pierre Kalulu'yu transfer etti.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Kalulu, Lyon'da geçen sezon 7 maçta forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.