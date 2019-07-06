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Milan, Hernandez'i kadrosuna kattı

İtalyan ekibi, Fransız sol bek Theo Hernandez'i Real Madrid'den transfer etti.

Yunus Kaymaz   | 06.07.2019
Milan, Hernandez'i kadrosuna kattı

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız futbolcu Theo Hernandez'i renklerine bağladı. 

Milan Kulübü, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek Hernandez'i transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Milan'ın bu transfer için 20 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Geçen sezon Real Sociedad'a kiralanan Hernandez, tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 1 gol attı.


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