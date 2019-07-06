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FIFA Kadınlar Dünya Kupasının üçüncüsü İsveç

İngiltere'yi 2-1 yenen İsveç, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Yunus Kaymaz   | 06.07.2019
FIFA Kadınlar Dünya Kupasının üçüncüsü İsveç

İstanbul

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenen İsveç, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. 

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın üçüncülük maçında, İngiltere ile İsveç karşılaştı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kosovare Asllani ve 22. dakikada Sofia Jacobsson kaydetti. İngiltere'nin tek golünü 31. dakikada Francesca Kirby attı.

İsveç, 1991 ve 2011 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez bronz madalya kazandı.

Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, yarın TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

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