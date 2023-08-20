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Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı

Turnuvada çıktığı 7 maçta da fileleri havalandıran ve 10 golle en skorer oyuncu olan Messi, kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşadı.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı

Ankara

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı, Nashville'i penaltılar sonucu 10-9 yenen Inter Miami kazandı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın 2023 finalinde, ABD kulüpleri Inter Miami ile Nashville karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin 23 ve Nashville'den Picault'nun 57. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

2018'de kurulan Inter Miami, penaltı atışları sonucu rakibine 10-9 üstünlük sağladı ve tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Messi ise kariyerinde 44. kez kupa sevinci yaşadı.

Turnuvada çıktığı 7 maçta da fileleri havalandıran ve 10 golle en skorer oyuncu olan Messi, 2023 Ligler Kupası'nın en iyi oyuncusu ve gol kralı ödüllerini de aldı.

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